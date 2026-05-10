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effect® ENERGY GFL: A head-to-head race in Kiel!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The ScoringPlays of the game Regensburg Phoenix vs. Pforzheim Wilddogs in the effect® ENERGY GFL from 05/09/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs

American Footballeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixPforzheim Wilddogs

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