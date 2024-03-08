9/6/26, 2:45 PM UPCOMING : Live in 1M • 4d • 14h • 2m • 2s
Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invaders
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