Premium Livestream Pay per View €6.00 Teampass 2026 - B. Rebels €30.00 Teampass 2026 - Invaders €30.00 GFL 2026: All Access €45.00 Continue *Postponed* effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders Berlin Rebels 9/6/26, 12:45 PM UPCOMING From €6.00 Follow Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invadersAmerican Footballeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsHildesheim InvadersBerlin Rebels is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.