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effect® ENERGY GFL: The Spiders are fighting in Düsseldorf for their first win of the season!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The scoring plays of the Düsseldorf Panther vs. Straubing Spiders game in the effect® ENERGY GFL on 08/29/2026. The clubs will be financially participating in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders #gfl-highlights

American Footballeffect® ENERGY GFLStraubing SpidersDüsseldorf Panther

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