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effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Who will claim victory?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The ScoringPlays of the game Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders in the effect® ENERGY GFL from 08/16/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders

American Footballeffect® ENERGY GFLHildesheim InvadersDresden Monarchs

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