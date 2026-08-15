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effect® ENERGY GFL: Absolute football thriller in Kiel!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The Highlights of the Kiel Baltic Hurricanes vs. Pforzheim Wilddogs game in the effect® ENERGY GFL on 08/15/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @kiel-baltic-hurricanes @pforzheim-wilddogs #gflhighlights

American Footballeffect® ENERGY GFLPforzheim WilddogsKiel Baltic Hurricanes

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