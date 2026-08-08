goto content
  1. Home
  2. American Football
  3. effect® ENERGY GFL
  4. effect® ENERGY GFL: Who will make the statement in the Ostbayern-Derby?

effect® ENERGY GFL: Who will make the statement in the Ostbayern-Derby?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Today, 6:55 PM

Video Highlights of the Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix game in the effect® ENERGY GFL on 08/08/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @straubing-spiders @regensburg-phoenix

American Football effect® ENERGY GFL Regensburg Phoenix Straubing Spiders
LIVE
effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions
Hildesheim Invaders
effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions

Today, 4:45 PM

American Football
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix

Today, 1:30 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals

Today, 6:03 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!

Today, 6:21 PM

American Football
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs
Berlin Rebels
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs

Today, 1:45 PM

American Football
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals
Düsseldorf Panther
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals

Today, 1:45 PM

American Football
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes
Schwäbisch Hall Unicorns
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes

Today, 12:58 PM

American Football
UPCOMING
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders
Regensburg Phoenix
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders

8/15/26, 1:45 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome

8/1/26, 5:36 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

8/1/26, 1:45 PM

American Football

More videos by effect® ENERGY GFL

FREE
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!

Today, 6:21 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals

Today, 6:03 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?

Today, 4:56 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

8/2/26, 2:28 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Spannendes Duell in Regensburg
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Spannendes Duell in Regensburg

8/2/26, 2:24 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

8/1/26, 6:55 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?

8/1/26, 6:23 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!

8/1/26, 6:18 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome

8/1/26, 5:36 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen

7/25/26, 8:19 PM

American Football
FREE
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!
effect® ENERGY GFL
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!

9/27/25, 9:05 PM

American Football
FREE
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!
effect® ENERGY GFL
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!

9/27/25, 7:45 PM

American Football
FREE
GFL: Salto in die Endzone
effect® ENERGY GFL
GFL: Salto in die Endzone

9/21/25, 5:58 PM

American Football
FREE
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys
effect® ENERGY GFL
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys

8/30/25, 5:47 PM

American Football
FREE
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim
effect® ENERGY GFL
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim

7/21/25, 1:13 PM

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions

7/25/26, 9:27 PM

American Football

Related Profiles