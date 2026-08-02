effect® ENERGY GFL: Exciting duel in Regensburg

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All scoring plays of the Regensburg Phoenix vs. Saarland Hurricanes game in the effect® ENERGY GFL on 08/01/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @saarland-hurricanes #gfl-highlights
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