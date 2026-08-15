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effect® ENERGY GFL: Duel for the playoff spots! Berlin Rebels challenge Panther

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video highlights of the Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther game in the effect® ENERGY GFL on 08/15/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @duesseldorf-panther

American Footballeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsDüsseldorf Panther

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