effect® ENERGY GFL: Duel for the playoff spots! Berlin Rebels challenge Panther

Privacy settings unavailable
The privacy settings could not be loaded. Please disable your ad blocker if applicable and reload the page.
The privacy settings could not be loaded. Please disable your ad blocker if applicable and reload the page.
American Football
effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Wer holt sich den Sieg?
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Alles oder nichts im Kellerduell! Hurricanes fordern Comets
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Revanche im Derby! Regensburg Phoenix empfangen Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Kampf um die Playoffs! Munich Cowboys fordern Razorbacks
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Können die heimstarken Lions die mächtigen Royals ärgern?
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Wer setzt im Ostbayern-Derby das Ausrufezeichen?
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?
effect® ENERGY GFL·