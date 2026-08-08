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effect® ENERGY GFL: Who decides "The Clash" for themselves?

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Video Highlights of the Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions game in the effect® ENERGY GFL on 08/08/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @hildesheim-invaders @braunschweig-lions

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effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions
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