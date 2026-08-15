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effect® ENERGY GFL: Can the home-strong Lions annoy the mighty Royals?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The ScoringPlays of the Braunschweig Lions vs. Potsdam Royals game in the effect® ENERGY GFL on 08/15/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @braunschweig-lions @potsdam-royals #gfl-highlights

American Footballeffect® ENERGY GFLPotsdam RoyalsBraunschweig Lions

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