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effect® ENERGY GFL: Final in Kempten! Comets fight against the Hurricanes for league retention

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video Highlights of the Allgäu Comets vs. Saarland Hurricanes game in the effect® ENERGY GFL on 08/29/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @saarland-hurricanes

American Footballeffect® ENERGY GFLAllgäu CometsSaarland Hurricanes e.V.

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