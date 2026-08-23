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effect® ENERGY GFL: Full power or sparing program? Royals and Cowboys before the playoff general rehearsal

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video Highlights of the Potsdam Royals vs. Munich Cowboys game in the effect® ENERGY GFL on 08/29/2026. The clubs will be financially participating in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @munich-cowboys

American Footballeffect® ENERGY GFLMunich CowboysPotsdam Royals

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