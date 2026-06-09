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effect® ENERGY GFL: Last-minute madness between the Lions and the Rebels!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Scoring plays of the game Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions in the effect® ENERGY GFL on 08/29/2026. The clubs will be financially involved in the revenues. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @braunschweig-lions #gfl-highlights

American Footballeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsBraunschweig Lions

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