effect® ENERGY GFL: Last-minute madness between the Lions and the Rebels!

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American Football
effect® ENERGY GFL: Summer Game in Schwäbisch Hall – Unicorns empfangen Regensburg Phoenix!
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American Football
effect® ENERGY GFL: Die Spiders kämpfen in Düsseldorf um den ersten Saisonsieg!
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American Football
effect® ENERGY GFL: Volle Power oder Schonprogramm? Royals und Cowboys vor der Playoff-Generalprobe
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American Football
effect® ENERGY GFL: Endspiel in Kempten! Comets kämpfen gegen die Hurricanes um den Klassenerhalt
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American Football
effect® ENERGY GFL: Setzt sich der Favorit durch? Ravensburg und Regensburg im Duell!
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American Football
effect® ENERGY GFL: Wilddogs unter Druck – gegen die Hurricanes muss die Anzeigetafel glühen!
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American Football
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Munich Cowboys - Abendlicher Krimi in Straubing
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American Football
effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Berlin Rebels - Rebels auswärts unter Druck
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American Football
effect® ENERGY GFL: Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes - Kann Potsdam der Favoritenrolle gerecht werden?
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American Football
effect® ENERGY GFL: Comets gegen Panther – wer behält im Playoff-Kampf die Oberhand?
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American Football
effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Wer holt sich den Sieg?
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