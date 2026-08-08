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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders - Close finish to end the regular season

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HIGHLIGHTS

Video Highlights of the Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders game in the effect® ENERGY GFL on 09/06/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @hildesheim-invaders @berlin-rebels

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