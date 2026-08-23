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effect® ENERGY GFL: Summer Game in Schwäbisch Hall – Unicorns host Regensburg Phoenix!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video Highlights of the game Schwäbisch Hall Unicorns vs. Regensburg Phoenix in the effect® ENERGY GFL on 08/29/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @regensburg-phoenix

American Footballeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixSchwäbisch Hall Unicorns

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