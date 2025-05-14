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Rexel Super Cup: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund

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Video livestream of the match HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund on 08/22/2025 at :00 PM as part of the Rexel Super Cup of Women. #hbf #handball

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