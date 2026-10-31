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Matchday 7

Thüringer HC vs. SV Union Halle-Neustadt

Alsco Handball Bundesliga Frauen
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HIGHLIGHTS

Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video Livestream of the match Thüringer HC vs. SV Union Halle-Neustadt. @thueringer-hc-frauen @sv-union-halle-neustadt-frauen #hbfhighlights

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