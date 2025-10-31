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HC Falkensteiner Pustertal vs. HCB Südtirol Alperia

HC Falkensteiner Pustertal
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Video livestream of the friendly match between HC Falkensteiner Pustertal and HCB Südtirol Alperia on 09/09/2026. The clubs will be financially involved in the proceeds. #icehockeyleague #eishockey #icehockey @hc-pustertal @ice-hockey-league @hc-suedtirol-alperia

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