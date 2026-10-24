Premium Livestream
Get this livestream for only €3.90
2. Liga Süd - Spieltag 11
Get this livestream for only €3.90
2. Liga Süd - Spieltag 11
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. VfL Eintracht Hagen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. TSV Bayer Dormagen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. Rhein-Neckar Löwen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. JSG Balingen-Weilstetten
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·