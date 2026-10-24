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2. Liga Süd - Spieltag 11

HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. HC Elbflorenz

HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m

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JBLH male: Video livestream of the game HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. HC Elbflorenz. @jblhmaennlich @handball-net #handballnet

HandballJBLH männlichHLZ Friesenheim-Hochdorf U19mHC Elbflorenz U19m
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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