Premium Livestream Pay per View €5.90 SG Pforzheim-Eutingen 26/ €69.90 HSG Albstadt 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Albstadt vs. SG Pforzheim-Eutingen HSG Albstadt Men 12/12/26, 6:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Albstadt vs. SG Pforzheim-Eutingen game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt MenSG Pforzheim-Eutingen MännerHSG Albstadt Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.