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Vorrunde 3, Spieltag 5

HSG Kleenheim-Langgöns Women vs. TSG Münster Handball

HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W

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JBLH female: Video livestream of the HSG Kleenheim-Langgöns Frauen vs. TSG Münster Handball game. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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