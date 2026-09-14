Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Varel 26/ €69.90 ESG Gensungen/Felsberg 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg HSG Varel Männer 4/17/27, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerESG Gensungen/Felsberg MenHSG Varel Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.