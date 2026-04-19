Bowling
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KC Schwabsberg
KSC Immendingen 1962 e.V.·
@ksc-immendingen
Kegelsportclub seit 1962
Heimbahn: Gasthof Hauser Hattingen
Mannschaften: 3 Männermannschaften + 2 Damenmannschaften
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2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - DSKC Frisch Auf Leimen
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - SG BW / GH Plankstadt
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Einzelmeisterschaften VF/ Finale U23m + Männer Sportkeglerbezirk SBBH
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Einzelmeisterschaften QualifikationU23m + Männer Sportkeglerbezirk SBBH
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Qualifikation Südbadische Landesmeisterschaften Vereinsmannschaften Senioren B
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Landesliga:KSC M1 - G7 Spaichingen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Konstanz M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Landesliga:KSC M1 - SG Lahr M1 + Bezirksliga:KSC M2 - Hrv. Schwenn./Schramb. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Landesliga:KSC M1 - KSC Dittishausen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Mühlh./Bl. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·