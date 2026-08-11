goto content
  1. Home
  2. Baseball
  3. PONY League World Series
  4. Game 13 - Loser Game 11 v Loser Game 9

Game 13 - Loser Game 11 v Loser Game 9

PONY League World Series is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
PONY League World Series
PONY League World Series

8/11/26, 2:00 PM UPCOMING : Live in 5d • 21h • 14m • 40s

Game 13 - 2026 PRINTSCAPE PONY LEAGUE WORLD SERIES presented by Dick’s Sporting Goods

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy 
and 243 other countries Switzerland, France, Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Antarctica (special status through Antarctic Treaty), Argentina, American Samoa, Australia, Aruba, Åland, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Saint Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Brazil, Bahamas, Bhutan, Bouvet Island, Botswana, Belarus, Belize, Canada, Cocos Islands, Congo, Democratic Republic, Central African Republic, Congo, Republic, Ivory Coast, Cook Islands, Chile, Cameroon, People's Republic of China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Curaçao, Christmas Island, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, Micronesia, Faroe Islands, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Guernsey (Channel Island), Ghana, Gibraltar, Greenland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, South Georgia and the South Sandwich Islands, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Heard and McDonald Islands, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Isle of Man, India, British Indian Ocean Territory, Iraq, Iran, Iceland, Jersey (Channel Island), Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Comoros, St. Kitts and Nevis, Korea, North, Korea, South, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Laos, Lebanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Monaco, Moldova, Montenegro, Saint Martin (French part), Madagascar, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Macau, Northern Marianas, Martinique, Mauritania, Montserrat, Malta, Mauritius, Maldives, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Norfolk Island, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Nauru, Niue, New Zealand, Oman, Panama, Peru, French Polynesia, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Saint-Pierre and Miquelon, Pitcairn Islands, Palestine, Portugal, Palau, Paraguay, Qatar, Réunion, Romania, Serbia, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Solomon Islands, Seychelles, Sudan, Sweden, Singapore, St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Slovenia, Svalbard and Jan Mayen, Slovakia, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Suriname, South Sudan, São Tomé and Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syria, Eswatini, Turks and Caicos Islands, Chad, French Southern and Antarctic Lands, Togo, Thailand, Tajikistan, Tokelau, East Timor, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turkey, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Republic of China, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vatican City, St. Vincent and the Grenadines, Venezuela, British Virgin Islands, American Virgin Islands, Vietnam, Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, countries.XK, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
UPCOMING
Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA
PONY League World Series
Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA

8/7/26, 8:30 PM

Baseball
UPCOMING
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA

8/7/26, 11:30 PM

Baseball
UPCOMING
Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA
PONY League World Series
Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA

8/8/26, 4:00 PM

Baseball
UPCOMING
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

8/8/26, 6:30 PM

Baseball
UPCOMING
Game 5 - Winner Game 1 vs. Washington Country, PA, USA
PONY League World Series
Game 5 - Winner Game 1 vs. Washington Country, PA, USA

8/8/26, 9:00 PM

Baseball
UPCOMING
Game 9 – Loser Game 6 v Winner Game 7
PONY League World Series
Game 9 – Loser Game 6 v Winner Game 7

8/10/26, 2:00 PM

Baseball
UPCOMING
Game 6 – Chinese Taipei vs. Game 4 Winner
PONY League World Series
Game 6 – Chinese Taipei vs. Game 4 Winner

8/9/26, 4:00 PM

Baseball
UPCOMING
Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2
PONY League World Series
Game 7 – Loser Game 1 v Loser Game 2

8/9/26, 6:30 PM

Baseball
UPCOMING
Game 11 – Winner Game 5 vs. Winner Game 2
PONY League World Series
Game 11 – Winner Game 5 vs. Winner Game 2

8/10/26, 8:30 PM

Baseball
UPCOMING
Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4
PONY League World Series
Game 8 – Loser Game 3 v Loser Game 4

8/9/26, 10:00 PM

Baseball

Related Profiles