Premium Video Pay per View €5.90 Team pass/27 - Solingen €39.90 Team Pass/27 - Rostock €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 9Rostocker Handball Club vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 Rostocker Handball Club Frauen Today, 5:15 PM From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the Rostocker Handball Club vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 game. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenRostocker Handball Club FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenRostocker Handball Club Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.