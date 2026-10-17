Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass 2026/27 - Berlin €39.90 Team pass/27 - Solingen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 8HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Füchse Berlin HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 11/7/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen vs. Füchse Berlin Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenFüchse Berlin FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.