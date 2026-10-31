Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass/27 - Buxtehude €39.90 Team pass/27 - Solingen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue DHB-Pokal - Quarter-finalsHSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 11/18/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow DHB-Pokal der Frauen: Video livestream of the match HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV. HandballHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenBuxtehuder SV FrauenfrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.