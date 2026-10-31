Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Waiblingen €39.90 Team pass/27 - Solingen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 10HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. VfL Waiblingen HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 11/21/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. VfL Waiblingen game. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenVfL Waiblingen FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.