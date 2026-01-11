Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Crailsheim €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €189.99 Continue Spieltag 16SBB Börde Baskets vs. HAKRO Merlins Crailsheim SBB Börde Baskets 12/27/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. HAKRO Merlins Crailsheim. @2bblBasketballSBB Börde BasketsHAKRO Merlins CrailsheimBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.