@sg-aachen-knickertsberg
Sportkegelverein in Frechen aus Eschweiler
Bowling
14. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 3/7/26, 10:55 AM
13. Spieltag
SG Aachen· 2/22/26, 8:55 AM
12. Spieltag
SG Aachen· 2/8/26, 8:55 AM
SG Aachen· 2/7/26, 10:55 AM
SG Aachen· 2/5/26, 5:32 PM
Pokalspiel 2. Runde
SG Aachen· 1/22/26, 5:55 PM
10. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 1/11/26, 8:55 AM
10. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 1/10/26, 10:55 AM
9. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 12/13/25, 10:55 AM
8. Spieltag SK Hürth 3
SG Aachen· 12/4/25, 6:30 PM
7.Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 11/16/25, 11:55 AM
6. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 11/9/25, 8:55 AM
6. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 11/8/25, 10:55 AM
Pokalspiel 1.Vorrunde
SG Aachen· 10/23/25, 5:00 PM
4. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 10/12/25, 10:25 AM
4. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 10/12/25, 7:55 AM
4. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 10/11/25, 10:55 AM
SK Hürth 1 : KSK SG 31 Aachen 1, SK Hürth 2 : KSK SG 31 Aachen 2
SG Aachen· 8/30/25, 9:55 AM
6. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025 Anfänger
SG Aachen· 5/24/25, 6:55 AM
5. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 5/18/25, 7:25 AM
4. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 5/17/25, 7:25 AM
3. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 5/11/25, 6:55 AM
2. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 5/10/25, 6:50 AM
1. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 5/1/25, 6:55 AM
Mittelrhein - Meisterschaft 2025
SG Aachen· 4/5/25, 7:55 AM
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 5.Tag
SG Aachen· 3/9/25, 8:55 AM
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 4.Tag
SG Aachen· 2/22/25, 8:55 AM
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 3.Tag
SG Aachen· 2/15/25, 8:55 AM
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 2.Tag
SG Aachen· 2/9/25, 8:55 AM
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 1.Tag
SG Aachen· 2/8/25, 7:55 AM
SpG Frechen-Junkersdorf 1 : SKC Langenfeld/Paffrath 4, SpG 2 : SK Hürth 2
SG Aachen· 2/2/25, 1:25 PM
SG 63 Aachen : ESV Siegen
SG Aachen· 2/2/25, 8:55 AM
SK Hürth 1 : ESV Aachen RE 1
SG Aachen· 1/25/25, 11:55 AM
SPG Frechen-Junkersdorf 1 : KSC Bröltal
SG Aachen· 9/11/24, 4:25 PM
Oberliga 4 SpG Fre-Ho-Jun 1 gegen KSG Neuss 1 / Bezirksliga 4 / Kreisliga 4
SG Aachen· 11/7/21, 8:55 AM