Premium Livestream Pay per View €5.90 Sportfreunde Loxten 26/ €69.90 ESG Gensungen/Felsberg 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue Sportfreunde Loxten vs. ESG Gensungen/Felsberg Sport friends Loxten Men 3/20/27, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the Sportfreunde Loxten vs. ESG Gensungen/Felsberg game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSport friends Loxten MenESG Gensungen/Felsberg MenSport friends Loxten Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.