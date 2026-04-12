@sv-poellwitz
Sportkegeln1. Bundesliga 120 wurf Frauen
09:50
Bowling · SV Pöllwitz
Bowling
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - KC Schrezheim
SV Pöllwitz· 4/12/26, 9:55 AM
. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Erlangen-Bruck/ Steinach
SV Pöllwitz· 3/22/26, 8:00 AM
1. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Bautzen/ Ilmtal
SV Pöllwitz· 3/1/26, 8:00 AM
Thüringenliga Frauen: SV Pöllwitz II - KSV Germania 1990 Neustadt
SV Pöllwitz· 2/8/26, 8:20 AM
1. Bundesliga/ Thüringenliga: SV Pöllwitz vs HKSV Lauterbach/ BC Schretzheim
SV Pöllwitz· 2/1/26, 7:58 AM
1. Bundesliga Frauen: SV Pöllwitz - SSV Warmensteinach
SV Pöllwitz· 1/11/26, 8:00 AM
Waldhauer 1. Bundesliga 120: SV Pöllwitz - KV Liedolsheim
SV Pöllwitz· 12/14/25, 11:59 AM
Champions League 1st round: SV Pöllwitz - BBSV Wien
SV Pöllwitz· 11/22/25, 11:50 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 11/9/25, 8:00 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Lok Elsterwerda
SV Pöllwitz· 10/12/25, 10:55 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Kriemhild Lorsch
SV Pöllwitz· 9/28/25, 6:55 AM
SV Pöllwitz II - KSC 76 Unterweißbach
SV Pöllwitz· 9/7/25, 8:00 AM
Vorbereitung 120 Wurf: SV Pöllwitz - SG Grün-Weiß Mehltheuer
SV Pöllwitz· 8/24/25, 10:58 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - FSV Erlangen-Bruck
SV Pöllwitz· 4/13/25, 9:55 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SG Plankstadt
SV Pöllwitz· 3/23/25, 11:55 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Pirmasens
SV Pöllwitz· 3/9/25, 11:55 AM
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKC Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 2/2/25, 11:55 AM
Champions League Ninepinbowling: SV Pöllwitz (GER) - KK Kamnik (SLO)
SV Pöllwitz· 1/25/25, 11:50 AM
Sportkegeln Classic
Vorstellung Deutsches Aufgebot Einzel-Weltpokal 2023 Rijeka
DKBC· 1/11/23, 9:34 AM