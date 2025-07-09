Premium Livestream Pay per View €5.90 TuS 1882 Opladen 26/27 €69.90 TSG Münster 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSG Münster vs. TuS 1882 Opladen TSG Münster Männer 3/20/27, 6:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the TSG Münster vs. TuS 1882 Opladen game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerTuS 1882 Opladen MännerTSG Münster Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.