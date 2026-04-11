@tsv-90-zwickau
Bowling
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen VKC Eppelheim
TSV 90 Zwickau· 4/11/26, 9:50 AM
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen SKC Unterhammersbach
TSV 90 Zwickau· 3/14/26, 12:20 PM
Pauly DKBC-Pokal Viertelfinale TSV 90 Zwickau gegen VKC Eppelheim
TSV 90 Zwickau· 3/7/26, 1:20 PM
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen KC Schwabsberg
TSV 90 Zwickau· 2/21/26, 12:20 PM
Waldhauer - Be a winner 1. Bundesliga Männer TSV 90 Zwickau gegen SKK Raindorf
TSV 90 Zwickau· 1/10/26, 12:20 PM
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen Rot-Weiß Zerbst
TSV 90 Zwickau· 12/13/25, 12:20 PM
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen VFB Hallbergmoos
TSV 90 Zwickau· 11/15/25, 12:20 PM
2. Runde Pauly DKBC-Pokal TSV 90 Zwickau gegen KSV Freital
TSV 90 Zwickau· 11/1/25, 11:50 AM
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen Olympia Mörfelden
TSV 90 Zwickau· 10/25/25, 11:20 AM
Walthauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen SKC Victoria Bamberg
TSV 90 Zwickau· 10/4/25, 11:20 AM
Walthauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen TSV Breitengüssbach
TSV 90 Zwickau· 9/27/25, 11:20 AM
Vorbereitungsspiel Zwickau gegen Pöllwitz
TSV 90 Zwickau· 8/28/25, 2:50 PM
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - BW Loburg
TSV 90 Zwickau· 4/5/25, 10:50 AM
DKBC-Pokal 4. Runde TSV 90 Zwickau gegen SG Ettlingen
TSV 90 Zwickau· 3/29/25, 11:50 AM
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - SKV 9Pins Stollberg
TSV 90 Zwickau· 3/22/25, 12:20 PM
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - SKC Kleeblatt Berlin
TSV 90 Zwickau· 3/8/25, 12:20 PM
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - MSV Bautzen 04
TSV 90 Zwickau· 2/1/25, 12:20 PM