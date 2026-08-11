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Vorrunde 2, Spieltag 7

TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

From €3.90

JBLH female: Video livestream of the game TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

HandballJBLH weiblichTV Hannover-Badenstedt U19wHSG Blomberg-Lippe U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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