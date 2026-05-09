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Tennis
Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
US Open 2026 - Women's Singles·
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Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova - kommentiert von Nicky Geuer
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Anna Kalinskaya vs. Emma Navarro - kommentiert von Dennis Heinemann
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Jessica Pegula vs. Sorana Cristea - kommentiert von Andreas Thies
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