Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng

Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng

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Video highlights of the match Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng in the 4th round of the women's singles on 09/07/2026 as part of the US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightswomenssingles Tennis frauen US Open Highlights Women's Singles

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