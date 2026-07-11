Premium Video Pay per View €5.90 Team pass/27 - Waiblingen €39.90 Team pass/27 - Nürtingen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 7VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen - Zizishausen VfL Waiblingen Frauen Today, 4:45 PM From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen - Zizishausen game. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen FrauenSG Nürtingen - Zizishausen WomenVfL Waiblingen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.