Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Waiblingen €39.90 Team Pass 2026/27 - Mainz €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Matchday 9VfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05 VfL Waiblingen Frauen 11/15/26, 4:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the game VfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenVfL Waiblingen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.