 Skip to content

Privacy settings unavailable

The privacy settings could not be loaded. Please disable your ad blocker if applicable and reload the page.

Wanda Diamond League - Zurich

Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

HIGHLIGHTS

Video highlights of the 14th meeting in Zurich on 08/27/2026 at :45 PM as part of the Wanda Diamond League 2026 - commentary by Florian Weber and Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

Track and fieldWorld AthleticsContinental Tour GoldWanda Diamond League
This video is only available Germany.

More videos by Wanda Diamond League

Related Profiles

You have too many active devices

Du hast das Gerätelimit erreicht.