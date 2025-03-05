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Wanda Diamond League - Silesia - Commentary by Robert Baumann and Maximilian Thorwirth

Wanda Diamond League is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

8/23/26, 1:45 PM UPCOMING : Live in 8d • 17h • 28m • 15s

Video-Livestream des 13. Meetings in Silesia am 23.08.2026 um 15:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Robert Baumann und Maximilian Thorwirth. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

Track and field World Athletics Continental Tour Gold Wanda Diamond League
This livestream is only available Germany.
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8/10/26, 8:30 PM

Baseball
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA
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Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico

8/10/26, 2:00 PM

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Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA
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8/9/26, 9:57 PM

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Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA
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8/9/26, 6:30 PM

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Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA
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8/8/26, 10:04 PM

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