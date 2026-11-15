The season of the Champions of the Future Academy Program 2026 concluded with a spectacular final at the Franciacorta Karting Track in Italy from November 13-15. In the OK-N Senior category, Michal Zajac (POL) started the weekend with a victory on Saturday, ahead of Ina Karine Rostad (NOR) and Angelina Simons (ESP). Sunday's final saw Veer Chopra (UAE) fight his way from seventh on the grid to claim victory, with Rostad finishing second for the second consecutive day and Jose Schirmer (CHI) completing the podium. However, Zajac's fourth-place finish and fastest lap were enough to secure the 2026 OK-N Senior championship with 469 points, just six ahead of Chopra. Jagrat Detroja (IND) completed the overall top three on 402 points.
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