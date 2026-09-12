Premium-Livestream Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter ESG Gensungen/Felsberg vs. OHV Aurich ESG Gensungen/Felsberg Männer 06.02.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels ESG Gensungen/Felsberg vs. OHV Aurich. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg MännerOHV Aurich MännerESG Gensungen/Felsberg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.