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ProB Süd: FC Bayern Basketball II vs. CATL Basketball Löwen

FC Bayern Basketball II
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Video-Livestream des Basketballspiels FC Bayern Basketball II vs. CATL Basketball Löwen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 11.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @fc-bayern-basketball-ii @catl-basketball-loewen

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FC Bayern Basketball II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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