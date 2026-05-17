Quilles de sport
Bezirksmeisterschaften 2025/26, Tandem Klassisch, Mixed, Vorlauf
BC Schretzheim293154·
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Bezirksmeisterschaften 2025/26, Tandem Klassisch, Mixed, Vorlauf
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Bezirksmeisterschaften 2025/26, Tandem Klassisch, Mixed, Endlauf
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Bezirksmeisterschaften Tandem Klassisch 2025/26, Frauen, Vorlauf
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Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G1 - SpG Zuchering/Karlshuld G4
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1. Bundesliga 120 Frauen: BC Schretzheim - SKV Kriemhild Lorsch
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Kreisklasse A Nord 1: BC Schretzheim G2 - SpG Bausch-Holzheim G2
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Kreisklasse A Nord 1 Herren: BC Schretzheim G2 vs. SKV Goldburghausen G3
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Bezirksoberliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim - SKC Unterthingau G1
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Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G2 : DJK Eichstätt 1
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Bezirksoberliga Schwaben - Frauen, BC Schretzheim G1 - KV Neuburg G1
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Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 - SH Ichenhausen-GZ G2
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Kreisklasse A Nord 1 - BC Schretzheim G2 : SpG Bausch-Holzheim G3
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Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G2 : SC Mühlried G3
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