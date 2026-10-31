Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Kirchhof 39,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 9Bergischer HC vs. SG 09 Kirchhof Bergischer HC Frauen 14/11/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : vidéo-en direct du match Bergischer HC vs. SG 09 Kirchhof. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenBergischer HC FrauenSG 09 Kirchhof FrauenBergischer HC Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.