Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Teampass 2026/27 - Kirchhof 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 8HC Rödertal vs. SG 09 Kirchhof HC Rödertal Frauen 07/11/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HC Rödertal Frauen vs. SG 09 Kirchhof Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHC Rödertal FrauenSG 09 Kirchhof FrauenHC Rödertal Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.