06/09/26, 14:45 UPCOMING : Live in 1M • 6d • 21h • 11m • 39s
Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invaders
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