Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Huitième de finale

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Diffusion en direct vidéo de la phase à élimination directe des /8 de finale du tournoi VICTOR China Open 2026 dans le cadre de la HSBC BWF World Tour 2026. #badminton #bwfworldtour #ChinaOpen202
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