Aller au contenu
  1. Accueil
  2. Badminton
  3. BWF Tour mondiale
  4. Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Huitième de finale

Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Huitième de finale

BWF Tour mondiale
BWF Tour mondiale

23/07/26, 00:50

Diffusion en direct vidéo de la phase à élimination directe des /8 de finale du tournoi VICTOR China Open 2026 dans le cadre de la HSBC BWF World Tour 2026. #badminton #bwfworldtour #ChinaOpen202

Badminton Badminton World Tour
Cette vidéo n'est disponible qu'en Allemagne.
À VENIR
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals

Demain, 01:50

Badminton
À VENIR
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale

09/08/26, 01:50

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

02/08/26, 03:50

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

01/08/26, 03:50

Badminton
GRATUIT
Lettenbichler (GER) wird zum 7. Mal Extreme Enduro Rallye Weltmeister
World of Freesports
Lettenbichler (GER) wird zum 7. Mal Extreme Enduro Rallye Weltmeister

05/08/26, 10:20

Freesports
GRATUIT
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel
World of Freesports
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel

04/08/26, 11:13

Freesports
À VENIR
Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14
PONY League World Series
Game 16 - Winner Game 12 v Winner Game 14

11/08/26, 23:00

Baseball
À VENIR
GOC 2026 Dienstag Beethovensaal Teil 1
Deutscher Tanzsportverband e.V.
GOC 2026 Dienstag Beethovensaal Teil 1

11/08/26, 06:35

Tanzsport
À VENIR
GOC 2026 Dienstag Hegelsaal Teil 1
Deutscher Tanzsportverband e.V.
GOC 2026 Dienstag Hegelsaal Teil 1

11/08/26, 06:40

Tanzsport
À VENIR
GOC 2026 Dienstag Reithalle Teil 1
Deutscher Tanzsportverband e.V.
GOC 2026 Dienstag Reithalle Teil 1

11/08/26, 06:45

Tanzsport

Plus de vidéos et photos de BWF Tour mondiale

Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

02/08/26, 03:50

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

01/08/26, 03:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale

26/07/26, 04:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2

25/07/26, 08:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1

25/07/26, 01:50

Badminton
GRATUIT
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer
BWF Welttour
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer

24/02/25, 15:33

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

24/07/26, 08:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

24/07/26, 08:50

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale

19/07/26, 01:50

Badminton
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale
BWF Welttour
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale

15/07/26, 23:50

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32

14/07/26, 23:50

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

24/07/26, 01:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

24/07/26, 01:50

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

23/07/26, 00:50

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32

22/07/26, 00:50

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32

22/07/26, 00:50

Badminton

Profils similaires