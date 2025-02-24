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Court 2 - Championnats du monde de badminton 2026 : 32e de finale

BWF Tour mondiale
BWF Tour mondiale

19/08/26, 03:20 UPCOMING : Live in 12d • 10h • 40m • 56s

Diffusion vidéo en direct du troisième tour des BWF World Championships sur Court 2. #badminton #bwfworldtour #BWFWorldChampionships

Badminton Badminton World Tour bwfworldchampionships
Ce livestream n'est disponible qu'en Allemagne.
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17/08/26, 03:20

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02/08/26, 03:50

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25/07/26, 08:50

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